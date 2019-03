Fernverkehr eingestellt

Bonn. Wegen des Sturmtief kommt der Zugverkehr in NRW zurzeit in weiten Teilen zum Erliegen. Betroffen seien der Fernverkehr und auch Teile des Regionalverkehrs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.03.2019

Die Deutsche Bahn stoppt wegen Sturmtief „Eberhard“ weite Teile des Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, werden Züge am nächstgelegenen Bahnhof gestoppt.

Wie der Sprecher weiter mitteilte, sind der Fernverkehr und weite Teile des Regionalverkehrs betroffen. In ganz NRW komme es sturmbedingt zu Ausfällen und Verspätungen.