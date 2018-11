Entschärfung noch am Mittwoch

Köln. Viele alte Menschen sind betroffen. In Köln läuft eine stundenlange Evakuierung bei wenigen Grad über Null. Erst wenn die Menschen aus den Wohnungen sind, kann der Blindgänger entschärft werden.

28.11.2018

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe läuft in Köln eine größere Evakuierungsaktion, bei der ungefähr 10 000 Menschen bei lediglich wenigen Plusgraden ihre Wohnungen verlassen müssen.

Die Evakuierungen gestalteten sich zäh, teilte die Stadt am Mittwochabend mehrere Stunden nach Beginn der Sicherheitsmaßnahmen mit. Noch viele kranke und alte Menschen müssten aus Häusern und Wohnungen transportiert werden. Es stünden 80 Krankentransporte aus. Betroffen seien auch Alteneinrichtungen und Flüchtlingsunterkünfte.

Etwa 250 Personen seien bereits in einer Kaserne untergebracht. Die Bundeswehr wollte dort noch eine zweite Halle aufmachen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Außerdem sei in einer Förderschule eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit geschaffen worden. Die betroffenen Menschen würden mit Getränken und Snacks versorgt.

Die 2000 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe erforderte einen Evakuierungsradius von einem Kilometer um den Fundort. Sie soll noch am Mittwoch entschärft werden, wenn die Evakuierung abgeschlossen ist.

Die Bundesautobahn A4 soll während der Entschärfung zwischen Vingst und Köln-Süd gesperrt werden - wann genau steht noch nicht fest. Außerdem werden die Straßenbahnlinie 7 und eine Güterstrecke von der Sperrung betroffen sein, hieß es von Seiten der Stadt.

Gut 100 Einsatzkräfte des Ordnungs- und Verkehrsdienst sind vor Ort. Auch Deutsches Rotes Kreuz, Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr unterstützten mit vielen Mitarbeitern die Aktion. Bürger könnten sich über die Service-Hotline des Ordnungs- und Verkehrsdienstes unter 0221/22132000 informieren. (dpa)