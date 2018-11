Auf Aachener Rastplatz

15.11.2018 Aachen. Auf einem Rastplatz in Aachen überraschten Bundespolizisten einen Mann im Auto, während dieser sich sexuell befriedigte. Verwundert zeigten sich die Beamten vor allem über das Outfit des Mannes.

Autoerotik der besonderen Art haben Polizisten in einem Fahrzeug auf einem Rastplatz in Aachen aufgedeckt: Sie trafen auf einen 42-jährigen Mann, der einen Ganzkörperstrumpfhosenanzug trug und "an seinem entblößten Genital manuelle Handlungen" ausführte, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Obwohl Streifenbeamte vieles zu sehen bekämen, seien "die Kollegen dann doch einigermaßen beeindruckt" gewesen, hieß es im Polizeibericht.

Da der Mann im Strumpfhosenkostüm offenbar Drogen genommen hatte, nahmen die Beamten sein Fahrzeug genauer unter die Lupe. Dabei fanden sie vier Gramm Amphetamine. Der 42-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wegen des Drogenkonsums wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. (afp)