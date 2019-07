Viele Haushalte betroffen

in Absperrband der Feuerwehr hängt vor einem Umspannwerk. Das Umspannwerk in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) hat es am Mittwochabend eine Verpuffung gegeben.

Verletzt wurde niemand, es seien aber geparkte Autos beschädigt worden. In vielen Haushalten im Stadtgebiet Frechen sei wegen der Verpuffung der Strom ausgefallen, sagte der Sprecher weiter. Es gab demnach aber keine Notfallmeldungen, auch die Krankenhäuser hätten keine Probleme gemeldet. Warum es zu der Verpuffung kam, war zunächst unklar. Zuerst hatte der Kölner „Express“ über die Explosion berichtet. (general-anzeiger-bonn.de)