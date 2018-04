Verspätungen und Umleitungen

Köln. Ein Stromausfall an einer Oberleitung hat den Bahnverkehr am Kölner Hauptbahnhof am Montag stillgelegt. Es kommt zu erheblichen Verspätungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2018

Seit Montag 11 Uhr ist in einer Oberleitung am Hauptbahnhof in Köln der Strom ausgefallen. Aktuell fahren dadurch weder Züge ein noch aus. Wie die Rheinische Post berichtet, wurde der Stromausfall durch Spannungsschwankungen verursacht. Das defekte Bauteil wurde inzwischen gefunden und ausgetauscht.

Gegen 12 Uhr wurde der Bahnverkehr wieder aufgenommen, es muss weiterhin mit erheblichen Verspätungen gerechnet werden.