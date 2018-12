Mordkommission ermittelt

Köln. Ein 55-Jähriger aus Köln ist am Samstagabend nach einer Auseinandersetzung mit seinem Nachbarn gestorben. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.12.2018

Am Samstagabend ist in Köln ein 55-Jähriger nach einem Streit mit seinem Nachbarn gestorben. Wie die Polizei mitteilte, starb der 55-Jährige in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Dünnwald an seinen schweren Verletzungen.

Die Hintergründe der "handfesten Auseinandersetzung", so steht es im Bericht der Polizei, sind derzeit unklar. Der 49-jährige Nachbar wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.