Blitzer-Panne in Köln

06.02.2017 Köln. In der Domstadt wird darüber diskutiert, was mit den zu Unrecht an der A 3 verhängten Bußgeldern geschehen soll. Die Stadtverwaltung wollte das Geld für die Verkehrssicherheit verwenden. Jetzt werden Forderungen auf Rückzahlung laut.

Die Stadt Köln bleibt dabei, die zu Unrecht gezahlten Bußgelder vom Heumarer Dreieck nicht zu erstatten. Bislang jedenfalls. Denn in der Kommunalpolitik regt sich Widerstand. So hat die SPD-Fraktion im Stadtrat gestern gefordert, den betroffenen Autofahrern das Geld im Sinne der Gerechtigkeit zurückzuzahlen. Auch für die FDP ist die Angelegenheit noch nicht beendet. Sie beantragte, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen.

Wie berichtet, waren Tausende Autofahrer auf der A 3 zu Unrecht von der stationären Überwachungsanlage am Autobahndreieck Heumar geblitzt worden. Nach Angaben der Bezirksregierung Köln war wegen des Baus einer Lärmschutzwand im Februar 2016 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 60 Stundenkilometer reduziert worden. Dementsprechend sei die stationäre Messanlage in Fahrtrichtung Oberhausen auf 60 Stundenkilometer eingestellt worden. Allerdings hätte unmittelbar hinter der Baustelle ein weiteres Schild auf das Höchsttempo 60 hinweisen müssen.

Die Stadtverwaltung hatte von Anfang zwar angekündigt, die noch laufenden Verfahren einstellen zu wollen; eine Rückzahlung zu Unrecht entrichteter Bußgelder schloss die Verwaltung hingegen aus. Oberbürgermeisterin Henriette Reker äußerte „großes Verständnis für den entstandenen Unmut“ und ihr Bedauern gegenüber den Betroffenen, auch wenn die Stadt Köln die fehlerhafte Anordnung nicht verursacht habe.

Sie sehe die Stadt als Empfängerin der Zahlungen in der Pflicht, an einer Lösung mitzuwirken, die den Betroffenen und dem stark gestörten Gerechtigkeitsempfinden Rechnung trage. Entsprechend schlug die Oberbürgermeisterin als möglichen Interessenausgleich vor, die eingenommenen Gelder nicht in den allgemeinen Haushalt fließen zu lassen. „Ich kann mir gut vorstellen, das Geld für die vielfältigen Aktivitäten in der Verkehrssicherheitsarbeit zur Verfügung zu stellen“, sagte die Oberbürgermeisterin. Damit könne man zugleich noch einmal verdeutlichen, dass Geschwindigkeitsüberwachung keine „Abzocke“ sei, sondern immer der erhöhten Sicherheit auf den Straßen dienen müsse.

Reker kündigte an, in dieser Woche zu einem gemeinsamen Gespräch mit den Fraktionen des Rates einzuladen. „Ich würde gerne eine vernünftige Lösung suchen und hoffe, dass diese von den Betroffenen wohlwollend aufgenommen und auch politisch breit getragen wird“, so die Oberbürgermeisterin. (Rüdiger Franz)