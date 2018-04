Tochter in Obhut genommen

Köln. Ein völlig betrunkener Mann war am Mittwochnachmittag mit seiner Tochter in einem Intercity unterwegs. Fahrgäste riefen die Polizei, weil die beiden laut stritten. Die Polizisten beendeten die Reise der beiden am Kölner Hauptbanhof.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2018

Bundespolizisten haben am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr einen stark alkoholisierten Mann und dessen Tochter aus einem Zug geholt. Der Vater wurde zwecks Ausnüchterung mitgenommen und die Tochter zum Schutz in eine Jugendeinrichtung gebracht.

Reisende hatten die Bundespolizei alarmiert, da es im Intercity zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen dem 46-jährigen Vater und seiner 12-jährigen Tochter kam und Reisende befürchteten, der Vater wäre kurz davor, seine Tochter zu schlagen. Die Tochter gab weinend an, dass sie auf dem Heimweg von einem Besuch in Mainz wären.

Der Vater sei nicht handgreiflich geworden, was auch die Reisenden bestätigten. Nach eigenen Angaben war der Mann aus der Nähe von Osnabrück jedoch so betrunken, dass die Bundespolizisten die Reise im Kölner Hauptbahnhof beendeten und Vater und Tochter mit zur Dienststelle nahmen.

Der Vater war so stark alkoholisiert, dass er kaum in der Lage war zu laufen, obwohl die Beamten ihn stützten. Keine Überraschung - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille.

Der Vater wurde in Polizeigewahrsam genommen, wo er bis zur Ausnüchterung bleiben musste. Um die Tochter kümmerte sich eine Jugendeinrichtung in Köln, bis am späten Abend die Mutter eintraf, um die Tochter in Obhut zu nehmen.