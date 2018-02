Aus Klinik in Andernach entwichen

Andernach. Der am Donnerstag aus einer Psychiatrie in Andernach entwichene Straftäter ist weiterhin auf der Flucht. Zahlreiche Hinweise seien bei der Polizei eingegangen, aber erfolglos. Der Mann gilt als gefährlich.

Vier Tage nach seiner Flucht aus der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach ist der verurteilte Mörder Sergej Bekker weiter auf der Flucht. Das hat ein Sprecher der Polizei Koblenz am Montagmorgen bestätigt. So hätten zwar zahlreiche besorgte Bürger angerufen, die den Mann gesehen haben wollen, diese stellten sich allerdings als Fehlmeldungen heraus.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war Sergej Bekker bereits am Donnerstag aus der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach geflohen. Er wird seither dringend gesucht. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass der 34 Jahre alte Mann gewalttätig sei. Er habe seinen Vater ermordet. Laut Polizei sei Bekker die Flucht bei einem Arztbesuch gelungen. "Während des Termins konnte er sich vom Personal absetzen", so ein Polizeisprecher. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Foto: Polizei Koblenz Der Straftäter Sergej Bekker wird gesucht.

Wer Angaben zu seinem jetzigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich direkt an die Polizei unter der Telefonnummer 0261-1030 zu wenden.