Bahnverkehr gestört

Es kommt aktuell zu Störungen im Bahnverkehr wegen einer Stellwerkstörung in Köln.

Köln. Eine Störung am Stellwerk im Raum Köln hat am Samstagmorgen zu Beeinträchtigungen im regionalen Bahnverkehr geführt. Der Kölner Hauptbahnhof war für eine Stunde lahmgelegt.

Von Thomas Faßbender, 21.04.2018

Der Twitterkanal DB Regio AG - NRW hatte am Samstag Vormittag eine Störung am Stellwerk mitgeteilt. Betroffen waren diverse Regionalzüge. Im betroffenen Abschnitt waren keine Zugfahrten möglich, hieß es. Zur Dauer der Störung gab es zunächst keine Angaben. Die Störung führte außerdem zu Teilausfällen bei Verbindungen der S12 in Siegburg/Bonn und Hennef.

Inzwischen hat die Bahn das Problem behoben. In Folge kommt es allerdings jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen. Der Kölner Hauptbahnhof war für eine Stunde lahmgelegt. Der Fernverkehr wurde umgeleitet, Nutzer des Regionalverkehrs mussten warten oder auf Straßen- und U-Bahnen ausweichen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit.

1/2 #RE1,#RE5,#RE8,#RE9,#RE12/22,#RB27,RB25,#RB38 Störung an einem #Stellwerk im Raum #Köln Hbf. Zur Zeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Züge warten zunächst an Bahnhöfen. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. Keine Informationen zur Dauer der — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 21. April 2018

Aus Sicherheitsgründen durften Züge weder einfahren noch in dem Bahnhof halten. Zwar habe ein Techniker am Mittag die Störung beheben können, Bahnfahrer in Köln müssen nach Angaben der Sprecherin jedoch im Laufe des Samstags weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Bahn bittet die Reiseverbindungen vor Abfahrt zu prüfen. (Mit Material von dpa)