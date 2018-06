Köln. Von Fronleichnam bis Sonntag ist die Autobahn 3 am Dreieck Köln-Heumar voll gesperrt. Die Verbindung auf die A59 Richtung Bonn ist nicht betroffen, wird aber als Umleitungsstrecke genutzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2018

Am langen Fronleichnamswochenende ist die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt im Dreieck Heumar vollgesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau NRW am vergangenen Montag mit. Von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, erhalte der etwa 2,2 Kilometer lange Streckenabschnitt eine neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten haben am Donnerstag begonnen und enden am Sonntag um 11 Uhr.

Zurzeit kommt es deswegen zu Staus zwischen Köln-Mühlheim und dem Dreieck Heumar. Es staut sich auf rund sechs Kilometern, die Autofahrer müssen rund 20 Minuten mehr Fahrtzeit einrechen.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Die Verbindungen im Autobahndreieck sind von der Sperrung nicht betroffen. Sowohl die Verbindungen von der A3 auf die A59 in Richtung Bonn und auf die A4 in Richtung Aachen sowie die Verbindung von der A4 aus Aachen kommend auf die A3 in Richtung Frankfurt sind frei.

Dem Fernverkehr in Fahrtrichtung Frankfurt wird empfohlen, über die A59 und A560 zu fahren. Eine Umleitung für den lokalen Verkehr ist mit rotem Punkt über das Autobahnkreuz Köln-Gremberg ausgeschildert.

Zusätzlich ist ab Freitag, 1. Juni, 20 Uhr, bis Sonntag, 3. Juni, 11 Uhr, in der Anschlussstelle Königsforst die Auffahrt auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert.

Witterungsbedingt können die Arbeiten kurzfristig verschoben werden, so Straßen NRW.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis