Startkarten und Bus-Shuttle von Bonn und Rheinbach

Von hpf, 27.08.2018

Startzeit ist am Sonntag, 9. September, von 9 bis 11 Uhr an der Burg Heimerzheim. Ziel ist bis 17.30 Uhr die Bundespolizei in Heimerzheim. Die Teilnehmer können vier Strecken wählen: fünf, zehn, 20 oder 30 Kilometer.

Startkarten für Erwachsene kosten im Vorverkauf 3,50 Euro; die Karten für Jugendliche bis 18 Jahre kosten drei Euro. Kinder bis sechs Jahre kostenlos. Am Wandertag sind die Karten 50 Cent teurer. Erhältlich sind sie in den GA-Zweigstellen, in der GA-Agentur Struck, Friedrich-Breuer-Straße 46 in Beuel, in der Tabakbörse Miebach, Bahnhofstraße 30 in Meckenheim, und bei Schreibwaren Kurscheidt, Kölner Straße 60 in Heimerzheim und in der Mayerschen Buchhandlung, Sankt Augustin, Huma, Rathausallee 16.

Vorteile der Startkarten: Tombola-Los, Gratis-Bus-Shuttle, Teilnahme an den Ehrenpreisen, Schul- und Vereinsgruppenpreis, General-Anzeiger-Trinkflasche, Vorverkaufs-Preisvorteil, Urkunde, Rabattgutschein.

Ein Bus-Shuttle ( gegen Vorlage der Startkarte) bringt die Teilnehmer nach Heimerzheim. Und zwar von Bonn, Marie-Kahle-Allee/ Ecke Joseph-Beuys-Allee (hinter der Bundeskunsthalle), ab 8 bis 10.20 Uhr nonstop nach Burg Heimerzheim. Von Rheinbach, Keramikerstraße (hinter dem Bahnhof), um 8.10 Uhr, 9 Uhr und 10 Uhr. Innerhalb von Heimerzheim ist eine Startkarte nicht erforderlich. Die Busse fahren von den P&R-Parkplätzen am Rewe-Markt, Metternicher Weg, Heimerzheim (8.20 Uhr) und vom Aldi-Markt, an der Dützhofer Straße. Rückfahrt nach Rheinbach und Bonn ab 13.30 Uhr. Letzte Fahrten um 18 Uhr.

Wander- und Outdoormesse: Bundespolizei Heimerzheim, Gabrielweg 5, Gebäude 22, 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Alle Informationen zum GA-Wandertag unter www.ga-bonn.de/wandertag