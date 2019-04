Köln. In Köln-Godorf und der Umgebung kommt es aktuell zu einer starken Rauchentwicklung. Nach Angaben der Feuerwehr ist dies auf Fackeltätigkeiten zurückzuführen. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.04.2019

Am frühen Freitagabend kam es zu einer ungeplanten und starken Fackeltätigkeit in Köln-Godorf. Die Feuerwehr warnte gegen 18 Uhr über die Warnapp Nina vor Geruchsbelästigungen in Godorf und den angrenzenden Orten sowie vor Rauchverwirbelungen. Die Flammen und die starken Rauchwolken sind schon von weitem zu sehen.

Die Feuerwehr ruft dazu auf, in den angrenzenden Gebieten Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Eine Fackeltätigkeit bei den dort ansässigen Unternehmen ist immer dann notwendig, wenn es einen Störfall gibt und bestimmte Stoffe nicht rechtzeitig verarbeitet werden können. Sie werden dann in der Regel kontrolliert verbrannt.