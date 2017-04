Köln. Ein Lottospieler aus dem Raum Köln hat am Wochenende mehr als 13 Millionen Euro gewonnen. Seinen Spielschein hatte er erst einen Tag zuvor ausgefüllt.

24.04.2017

Mit den Zahlen 1-11-12-19-25-32 sowie der Superzahl 7 landete ein Lottospieler aus dem Raum Köln am Samstag einen Volltreffer im Lotto. Wie die Westdeutsche Lotterie am Montag bekannt gab, knackte der Spieler den Jackpot und gewann genau 13.245.614,40 Euro. Es ist die bisher zweithöchste Gewinnsumme beim Lotto 6aus49 in diesem Jahr.

Seinen Spielschein hatte der Kölner nach Angaben der Lotterie erst am Freitag gespielt. (ga)