In den Sommerferien

Köln/Leverkusen. In den NRW-Sommerferien kommt es im Kölner Norden und in Leverkusen zu mehreren Einschränkungen für den Verkehr. Ab Mitte Juli kommt es zu Sperrungen und Umleitungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2019

Ab Montag (15. Juli) sind in der Anschlussstelle Köln-Niehl die beiden südlichen Schleifen gesperrt. Wie Straßen.NRW mitteilte, werden die Verbindungsfahrbahnen bis Ende August auf die endgültigen Dimensionen des A1-Ausbaus angepasst und dazu unter anderem Arbeiten an der Entwässerung und den Fahrbahnen der Anschlussstelle ausgeführt.

Vom Kreuz Köln-Nord kommend ist dann keine Abfahrt auf die Industriestraße in Richtung Chorweiler möglich. Von Chorweiler kommend ist die Auffahrt auf die A1 in Richtung Dortmund gesperrt. Beide Umleitungen erfolgen über das Niehler Ei und den U-Turn auf der Industriestraße.

Am Wochenende vom 19. bis zum 21. Juli kommt es zu einer Vollsperrung der A1 im Autobahnkreuz Köln-Nord. Hier werden Fertigbauteile für den Neubau des Zentralbauwerks montiert. Es handelt sich hier laut Straßen.NRW um die vorläufig letzte Vollsperrung für diese Maßnahme, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird. Über die genauen Einschränkungen und Umleitung will Straßen.NRW Rhein-Berg rechtzeitig informieren.

Am darauffolgenden Wochenende (26. bis 29. Juli) werden Fahrbahnschäden auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt in der Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes Leverkusen beseitigt. Für die Reparaturarbeiten muss sowohl die direkte Verbindung von der A1 aus Dortmund kommend auf die A3 in Richtung Frankfurt als auch die Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt auf die A1 nach Dortmund gesperrt werden. Wie Straßen.NRW mitteilt, sind diese Arbeiten witterungsabhängig und können kurzfristig verschoben werden.