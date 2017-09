Köln. In den beiden Nächten von Sonntag auf Dienstag werden die Fahrbahnen der Autobahn 1 in Richtung Dortmund und Koblenz teilweise gesperrt. Es kann hier zeitweise zu Engpässen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.09.2017

In der Nacht von Sonntag auf Montag (24. und 25. September) werden auf der A 1 in Fahrtrichtung Dortmund in der Anschlussstelle Köln-Niehl, zwischen 21 und 5 Uhr, die beiden Fahrbahnen gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über den Standstreifen geleitet.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25. und 26. September) erfolgt im gleichen Zeitraum die Sperrung der drei Fahrbahnen in Fahrtrichtung Koblenz. Auch dort wird der Verkehr einspurig über den Standstreifen geführt.

Grund für die Sperrungen ist die Vorbereitung einer Baumaßnahme der Stadtentwässerungsbetriebe Köln. Für diese Baumaßnahme werden in den Nächten Kampfmittelsondierungen des Baugrundes ausgeführt.