Anbringung fehlender Brückenteile

Köln. Verkehrsteilnehmer müssen sich am Wochenende auf mehrere Sperrungen auf der A1 im Kölner Westen einstellen. Dort werden fehlende Brückenteile angebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.07.2019

Am Wochenende kommt es auf der A1 im Kölner Westen gleich zu drei Sperrungen durch die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg. Alle Sperrungen beginnen am Freitagabend um 22 Uhr, und dauern bis Montagmorgen um 5 Uhr.



Wie Straßen NRW mitteilte, werden die letzten fehlenden Brückenteile für das neue Zentralbauwerk im Autobahnkreuz Köln-Nord aufgelegt. Daher wird die A1 im Autobahnkreuz Köln-Nord in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Davon betroffen sind die Verbindung von der A1 aus Dortmund auf die A57 nach Köln, die Verbindung von der A1 aus Koblenz auf die A57 nach Krefeld, die Verbindung von der A57 aus Krefeld auf die A1 nach Dortmund und die Verbindung von der A57 aus Köln auf die A1 nach Koblenz.

Die A57 ist im Autobahnkreuz Köln-Nord laut Straßen NRW weiterhin befahrbar - ebenfalls die Verbindungen von der A1 aus Dortmund auf die A57 nach Krefeld und von der A57 aus Köln auf die A1 nach Dortmund sowie die A1-Anschlussstelle Köln-Niehl.

Wartungsarbeiten in Köln-Lövenich

Zusätzlich zu den Sperrungen wird die A1-Lärmschutzeinhausung Köln-Lövenich für Wartungsarbeiten in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Außerdem werden die Fahrbahnübergänge der A1-Brücke über Straßenbahngleise in Frechen saniert. Dazu wird die A1 zwischen den Anschlussstellen Frechen und Gleuel in Fahrtrichtung Koblenz ebenfalls voll gesperrt. Die Raststätte "Ville West" ist in dieser Zeit nicht erreichbar.

Zur besseren Verkehrssteuerung wird die A1 in Fahrtrichtung Dortmund bereits ab dem Autobahnkreuz Köln-West gesperrt. Im Autobahnkreuz Leverkusen wird die Verbindung von der A3 aus Oberhausen auf die A1 nach Koblenz gesperrt.

Straßen NRW empfiehlt dem Fernverkehr großräumig auszuweichen. Es sind Umleitungen eingerichtet, die mit einem roten Punkt beziehungsweise über LED-Anzeigen an den Autobahnen ausgeschildert sind. Es wird empfohlen in Fahrtrichtung Koblenz ab dem Autobahnkreuz Leverkusen über die A3 (Fahrtrichtung Frankfurt) und A4 (Fahrtrichtung Aachen) bis zur A61 (Fahrtrichtung Koblenz) zu fahren.

In Fahrtrichtung Dortmund empfiehlt Straßen NRW ab dem Autobahnkreuz Köln-West über die A4 (Fahrtrichtung Olpe) und die A3 (Fahrtrichtung Oberhausen) zu fahren. Zusätzlich werden noch lokale Umleitungen mit einem roten Punkt ausgeschildert.