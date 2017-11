Bauarbeiten in der Region

Am Autobahnkreuz Leverkusen und Köln-Heumar kommt es in den kommenden Wochen zu Einschränkungen (Symbolbild).

KÖLN. Am Autobahnkreuz Leverkusen und Köln-Heumar kommt es in den kommenden Wochen zu Einschränkungen. Zwischen Köln-Heumar und dem Kreuz Gremberg werden einzelne Abschnitte in der Nacht gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.11.2017

Autofahrer in Köln müssen in den nächsten Wochen mit mehreren Sperrungen rechnen. Am 5. Dezember wird vormittags der Standstreifen im Autobahnkreuz Leverkusen zwischen der A3 aus Frankfurt in Richtung der A1 nach Oberhausen nicht befahrbar sein. Grund dafür: Autobahngutachter untersuchen den Baugrund. Laut Straßen.NRW komme es zu keinen Einschränkungen für den Verkehr.

Nachts wird vom 12. bis 14. Dezember die A4 im Autobahndreieck Köln-Heumar mindestens zweimal gesperrt werden. Laut Straßen.NRW erfolgt die Sperrung, weil in Köln-Ostheim im Verlauf der B8 in der Nähe der Frankfurter Straße eine Behelfsbrücke aufgebaut werden muss.

In der Nacht zu Mittwoch, 13. Dezember, startet die erste Sperrung. Dann wird die Fahrbahn nach Aachen jeweils aus den beiden Richtungen Oberhausen und Frankfurt auf der A3 gesperrt. In der darauffolgenden Nacht wird dann ab dem Kreuz Gremberg die A4 in Richtung Olpe nicht befahrbar sein.

Behelfsbrücke soll 2018 fertig werden

Gutachter prüften die über die A4 verlaufende Brücke der B8 und zweifelten an der Tragkraft. Bereits seit 2015 dürfen Fahrzeuge mit über 7,5 Tonnen nicht mehr darüber fahren. Durch eine solche Behelfsbrücke sollen eben jene Fahrzeuge wieder uneingeschränkt über die A4 kommen. Ende 2018 soll laut Straßen.NRW die Brücke freigegeben werden.