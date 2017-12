Verdächtiges Paket in Köln sorgt für Großeinsatz

In einer Apotheke am Zülpicher Platz wurde ein verdächtiges Paket abgegeben.

Köln. Der Zülpicher Platz in Köln ist am Dienstag großräumig gesperrt worden, nachdem in einer Apotheke ein verdächtiges Paket abgegeben wurde. Die Polizei gibt inzwischen Entwarnung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2017

Die Polizei hat die Sperrung am Zülpicher Platz in Köln aufgehoben. Der Verkehr kann dort wieder regulär fließen. Ein verdächtige Paket hatte dort am Dienstagmittag in einer Apotheke für eine großräumige Sperrung gesorgt. Es stellte sich nach Angaben der Polizei aber als harmlos heraus. Demnach befanden sich medizinische Kalender und Prospekte darin. Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) hatten das Paket zuvor geröngt und die Aufnahmen in einem Polizeibus ausgewertet.

Der Zülpicher Platz in Köln war großräumig abgesperrt worden, nachdem in der Eschen-Apotheke ein verdächtiges Paket aufgetaucht war. Nach GA-Informationen soll eine bislang unbekannte Frau in die Apotheke gekommen sein, das Paket auf den Tresen geworfen haben und dann geflüchtet sein. Da einem Apotheken-Mitarbeiter das Paket verdächtig vorkam, soll dieser das Paket genommen und in den Innenhof des Gebäudes gestellt haben.

Der Adressat soll handschriftlich auf das Paket geschrieben worden sein. Da dieser Fall dem Vorfall in Potsdam sehr ähnlich ist, ist die Polizei in höchster Alarmbereitschaft. Dort war vor eineinhalb Wochen ebenfalls in einer Apotheke ein verdächtiges Paket abgegeben worden. In dem Paket befanden sich Hunderte Nägel und ein sogenannter Polenböller.

Weitere Berichterstattung folgt...