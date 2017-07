Verkeilte Gondel über dem Rhein

Die Höhenretter sind an der Kölner Seilbahn im Einsatz.

Eine Gondel der über den Rhein führenden Kölner Seilbahn hat sich am Sonntag an einer Seilbahnstütze verkeilt. Rettungskräfte versuchten, betroffene Fahrgäste aus den sich nicht mehr bewegenden Gondeln herauszuholen.

Köln. Eine Gondel der Kölner Seilbahn hat sich am Sonntag verkeilt. Bis zu 76 Menschen saßen in den kleinen Kabinen fest. Sie brauchten Geduld und Mut, denn viele mussten abgeseilt werden.

Von Jörg Manhold und Marcel Wolber, 30.07.2017

Schock für mehr als 60 Fahrgäste bei der Seilbahnfahrt in luftiger Höhe über dem reißenden Rhein. Bei bestem Ausflugswetter am Sonntagnachmittag verkeilt sich eine der 32 Kabinen und macht damit eine Rückfahrt an den Drahtseilen unmöglich.

Die Kölner Feuerwehr startete eine spektakuläre und in dem Ausmaß für sie noch nicht da gewesene Rettungsaktion. Da ein Großteil der Kabinen über dem Rhein festhing, mussten zahlreiche Fahrgäste aus großer Höhe auf ein Feuerwehrschiff abgeseilt werden. Andere wurden über Drehleitern vom Ufer oder von der Zoobrücke aus der beängstigenden Situation gerettet.

Knapp fünf Stunden nach dem plötzlichen Not-Stopp der Kölner Seilbahn konnten die Retter bis zum Sonntagabend 60 Insassen aus 28 Kabinen in Sicherheit bringen. In den übrigen vier Kabinen könnten zusammen noch höchstens 16 Menschen sitzen, so dass die Gesamtzahl der zu rettenden Fahrgäste maximal bei 76 liegen werde, sagte ein Feuerwehr-Sprecher.

Seilbahn-Rettung in Köln Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: GA

Foto: GA

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: GA

Foto: GA

Foto: GA Die Höhenretter sind an der Kölner Seilbahn im Einsatz.

Foto: GA Unter der Seilbahn beobachten zahlreiche Schaulustige den Einsatz.

Foto: GA

Foto: GA

Foto: GA

Foto: GA

Foto: GA Die Kölner Seilbahn.

Foto: GA

Foto: GA

Foto: GA

Foto: GA

Um 15.25 Uhr war ein Notruf bei der Feuerwehr Köln eingegangen. Nach Angaben der Einsatzleitung war eine Kabine mit dem vorderen Fahrwerk entgleist. Wind habe dabei keine Rolle gespielt, die genaue Ursache müsse aber noch untersucht werden. In der entgleisten und in Schieflage geratenen Gondel saßen zwei Erwachsene und zwei Kinder, die gegen 17 Uhr aus der Kabine gerettet wurden. Die vier Menschen seien unverletzt, hätten aber einen „gehörigen“ Schrecken bekommen.

Ein Mann und eine schwangere Frau wurden leicht verletzt, sie hatten Kreislaufprobleme. „Wir bereiten uns grundsätzlich auf die Nacht vor“, sagte der Sprecher. Er äußerte aber zugleich die Hoffnung, dass die Rettung noch vor Einbruch der Dunkelheit erfolgreich zu Ende sei. In einem Video, das bei Twitter veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie sich die Rettungskräfte in schwindelerregender Höhe von Kabine zu Kabine hangeln.

„Sowas ist noch nie passiert“, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Im Oktober 2014 war es zwar bei starkem Wind zu einem Notfall an der Seilbahn gekommen. Damals musste aber nur eine Familie aus einer Gondel gerettet werden - Eltern und Kinder wurden damals auf ein Boot abgeseilt. Auch diesmal musste dieser Rettungsweg gewählt werden.

Bei der spektakulären Rettung festsitzender Seilbahn-Fahrgäste über dem reißenden Rhein bekamen die Rettungskräfte hundertfachen Applaus: Als eine Mutter mit ihrem Kind aus einer Gondel auf ein Feuerwehrschiff abgeseilt wurde und beide sicher ankamen, applaudierten Zuschauer am Rheinufer spontan. Hunderte verfolgen das Geschehen von dort aus.

"Wir üben dieses Szenario regelmäßig, auch in eger Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Seilbahn, der KVB", sagte ein Sprecher der Höhenretter. Da man mit der Menge der zu rettenden Personen überfordert sei, habe man aber zusätzliche Einsatzkröfte aus Aachen, Düsseldorf und dem Bergischen Land um Hilfe gebeten. Auch Werkfeuerwehren mit ihren Hebebühnen seien nach Köln gekommen, um sich an der Rettung zu beteiligen. Außerdem ist die Feuerwehr Bonn mit einem Löschboot im Einsatz.

Die Kölner Seilbahn Die Kölner Seilbahn war im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau 1957 gebaut worden, um neben der Hohenzollernbrücke eine weitere Verbindung über den Rhein zu schaffen und das Gartenschaugelände von Norden her zu erschließen. Sie verknüpfte den Inneren Grüngürtel, Zoo und Flora mit dem Rheinpark. Es handelte sich um eine viersitzige Kleinkabinenbahn. Sie konnte bis zu 2400 Menschen pro Stunde transportieren. Später musste sie aus verkehrstechnischen Gründen abmontiert werden. Die modernisierte und auf 935 Meter verlängerte Rheinseilbahn nahm ihren Betrieb am 22. August 1966 auf. Zurzeit wird in Bonn diskutiert, ob eine Seilbahnverbindung aus dem ehemaligen Regierungsviertel bis auf den Venusberg der hohen Verkehrsdicht dort abhelfen könnte.

Ein Sprecher KVB entschuldigte sich bei den Fahrgästen für die Umstände. Er sei dennoch davon überzeugt, dass "die Seilbahn eines der sichersten Verkehrsmittel" in Köln sei. Zur Ursache für den Vorfall konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Klar sei nur, dass sich "ein Hilfsseil um die entgleiste Kabine gewickelt hat". Wie es dazu kommen konnte, müsse nun untersucht werden.

Einen Zusammenhang zu einem Vorfall im Oktober 2014 schloss der KVB-Sprecher aus. Damals hatten Windböen für einen Notfall gesorgt. "Danach ist die Bahn sorgfältig untersucht und Vorkehrungen getroffen worden. Das hat nichts mit dem heutigen Vorfall zu tun. Wir messen den Wind auf den Stützen, und die Grenzwerte wurden heute nicht erreicht." Bei Windspitzen von mehr als 16 Metern pro Sekunde muss die Kölner Seilbahn ihren Betrieb einstellen.

Die Zoobrücke ist für die Rettungsarbeiten teilweise gesperrt. Es kommt zu Stau.

Die aktuelle Verkehrslage

(Mit dpa-Material)