Toter ist wohl Vermisster aus Reutlingen

05.05.2018 Köln. Spaziergänger haben am Samstagvormittag im Hafen in Köln-Deutz eine Wasserleiche entdeckt. Der Tote ist vermutlich ein 26-Jähriger aus Reutlingen, der seit einer Woche vermisst worden war.

Der Mann hatte am vergangenen Samstag einen Junggesellenabschied am Rheinufer gefeiert und war verschwunden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war bereits vermutet worden, dass der 26-Jährige in den Fluss gefallen sei. Trotz des Einsatzes von Spürhunden war die Suche unter der Woche allerdings ohne Erfolg.

Spaziergänger fanden die Leiche nun abseits des fließenden Gewässers im knapp 500 Meter langen Hafenbecken und alarmierten die Polizei. Nach Informationen der "Rheinischen Post" soll eine Obduktion die Hintergründe des Todes klären, bislang gebe es keine Hinweise auf eine Gewalttat. (dpa)