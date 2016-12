Erweiterte Fahrpläne im Rheinland

30.12.2016 Köln. In der Silvesternacht von Samstag auf Sonntag setzen der Nahverkehr Rheinland (NVR) sowie die Eisenbahnunternehmen DB Regio NRW und National Express wieder Sonderzüge ein.

In der Silvesternacht von Samstag auf Sonntag ergänzen Sonderzüge das an Wochenenden gewohnt erweiterte Spät- und Nachtverkehrsangebot und verkehren jeweils in beide Richtungen. Zusätzliche Züge rollen beispielsweise auf der Strecke der RB 24 (Köln Messe/Deutz - Euskirchen), der RB 25 (Köln Hansaring - Gummersbach - Meinerzhagen) und der S 23 (Bonn Hauptbahnhof - Euskirchen).

Auch die örtlichen Verkehrsunternehmen wie beispielsweise die Kölner Verkehrs-Betriebe, die SWB Bus und Bahn oder die Stadtwerke Brühl bieten in der Silvesternacht ein zusätzliches Bus- und Stadtbahnangebot. (fa)

Alle Fahrpläne der Sonderverkehre gibt es hier zum Download: http://www.vrsinfo.de/aktuelles/aktuelle-fahrplanaenderungen.html Reiseinformationen erhalten Fahrgäste unter www.vrsinfo.de, per VRS-Fahrplan-App, durch Aushänge an den Bahnhöfen sowie über die "schlaue Nummer" für Bus & Bahn 0 18 06 50 40 30 (Festnetz 20 ct/Anruf, Mobil max. 60 ct/Anruf).