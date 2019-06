28.06.2019 BURSCHEID. Die Polizei hat einen 45-Jährigen Burscheid bei Köln festgenommen. Der Mann soll seinen 70-jährigen Vater am Donnerstag auf offener Straße niedergestochen und tödlich verletzt haben.

Ein 45-jähriger Mann soll seinen Vater in Burscheid bei Köln auf einer Straße erstochen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 70-Jährige am Donnerstag niedergestochen worden. Trotz einer Notoperation starb er kurz darauf im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Spezialkräfte hätten noch am Donnerstagabend den dringend tatverdächtigen Sohn in seiner Wohnung festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt. (dpa)