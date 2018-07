Clouth-Quartier und Flughafen Butzweilerhof

Der Begriff Konversion wurde ursprünglich vor allem für die Umnutzung von militärischen Anlagen für zivile Zwecke gebraucht. Stadtplaner beschreiben damit aber auch die Nutzungsänderung von Industriegrundstücken oder Brachflächen. Weil im Rheinland kaum noch neue Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe vorhanden sind, spielen Konversionsflächen eine große Rolle.

In Bonn wird das Areal der Gallwitzkaserne in Duisdorf neu gestaltet. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hatte das 76.000 Quadratmeter große Areal meistbietend an die Pandion AG verkauft. Die Umnutzung der Ermekeilkaserne in der Südstadt, für die die Stadt Bonn ein Vorkaufsrecht hat, liegt auf Eis, seit hier das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Ankunftszentrum betreibt.