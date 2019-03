Neue Schranken am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn. Der Flughafen Köln/Bonn setzt sein neues Verkehrskonzept in die Tat um. Autofahrer müssen ab diesem Freitag Schranken passieren. Wer länger als zehn Minuten hält, wird zur Kasse gebeten.

Von Ralf Arenz, 19.03.2019

Am Freitag ist es vorbei mit der freien Durchfahrt zu den Terminals am Flughafen Köln/Bonn. Wer dann Freunde oder Verwandte am Flughafen absetzen oder abholen möchte, muss Schrankenanlagen passieren. Sie sind Teil eines neuen Verkehrskonzeptes, mit dem der Flughafen den Verkehrsfluss vor den Terminals verbessern will. „Ziel ist es, die Verkehrsbelastung zu verringern und die Verkehrssicherheit auf den Zufahrten zu erhöhen“, heißt es in einer Mitteilung des Airports.

Nötig ist das wohl. Zu Stoßzeiten geht es hier nämlich durchaus auch einmal chaotisch zu. „Bislang kommt es immer wieder vor, dass Autofahrer Sperrflächen, Fahrspuren und Rettungswege widerrechtlich blockieren oder auch ohne Rücksicht auf andere Verkehre in der zweiten Reihe parken“, hatten Flughafensprecher betont, als Vorarbeiten für Schrankenanlagen anliefen. Dies habe zu massiven Verkehrsbehinderungen auf den Zufahrtsstraßen geführt. Die neue Regelung solle diese Situation für alle Verkehrsteilnehmer systematisch verbessern.

Wer denn wirklich nur Fluggäste abholt oder zum Airport bringt, kann nach Passieren der Schrankenanlage zehn Minuten direkt auf etwa 100 Plätzen direkt vor den Terminals halten. Nach Ablauf der freien Durchfahrtzeit wird es aber teuer: Parken bis 15 Minuten kostet fünf Euro, bis 30 Minuten zwölf Euro.

Letztlich soll so erreicht werden, dass Autofahrer die Terminalvorfahrten schnell wieder verlassen – am besten innerhalb der zehnminütigen freien Durchfahrt, dann ist Platz für weitere Abholer. Wer absehbar länger braucht, dem empfiehlt der Airport die Parkhäuser. Im Parkhaus P2 werden nur drei Euro pro Stunde fällig. P2 ist auch über eine weitere Einfahrt vor der Schranke zu erreichen. Um den Verkehr vor den Terminals zu reduzieren, werden auch die Fernbusse nicht mehr über die Terminalvorfahrten zum Busbahnhof geführt.