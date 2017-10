Staus in NRW

10.10.2017 Köln. Autofahrer brauchen am Dienstagmorgen wieder viel Geduld: Auf den Straßen in der Region kommt es auch aufgrund der Sperrung der A1 zu langen Staus.

Mehr als 500 Kilometer Stau im morgendlichen Berufsverkehr: Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen ist eigentlich oft Geduld gefragt, am Dienstagmorgen ist es allerdings gleich auf fast allen größeren Straßen und Knotenpunkten dicht gewesen. Nur schrittweise ging es vor allem rund um Köln und Leverkusen voran, auch auf den Ausweichstrecken staute es sich stark.

Grund sind nicht nur Bauarbeiten, auch die Suche nach einer vermeintlichen Weltkriegsbombe wirkte sich am Dienstag weiter auf den Verkehr aus. Die A1 ist deshalb bei Köln in Richtung Koblenz noch bis mindestens Donnerstagmorgen voll gesperrt. Bereits am Montag waren die Autobahnen der Region und die Straßen in der Kölner Innenstadt überlastet. Der etwa acht Meter unter der Fahrbahn gefundene Gegenstand hatte sich als 60 Zentimeter lange Eisenstange entpuppt. Die Fahrbahn muss an der aufgegrabenen Fundstelle neu asphaltiert werden.

Gute Nachrichten dagegen für Bahnfahrer: Zumindest am Kölner Hauptbahnhof gab es am Dienstagmorgen nach Angaben der Bahn keine größeren Probleme. Bis zum 16. Oktober werden dort Weichen ausgetauscht. Deshalb stehen mehrere Gleise nicht zur Verfügung. Betroffen von den Bauarbeiten sind die Linien RE 1, RE 6, RE 8, RE 9, RE 12, RB 27 und RB 38, auf denen Haltestellen ausfallen. Der RE 12 fällt ganz aus.

