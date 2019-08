Flughafen Köln/Bonn in den Ferien

Köln/Bonn. Tausende Urlauber sind zum Ende der Sommerferien auf dem Rückweg in ihre Heimat. Am vergangenen Wochenende nutzten 135.000 Reisende den Flughafen Köln/Bonn - manche mit schlechtem Gewissen wegen des Klimas.

Von Emma Dietl, 27.08.2019

Am Morgen herrscht am Flughafen Köln/Bonn bereits viel Verkehr. Reisende warten mit ihren Koffern in der Schlange vor dem Check-In, ein Mann im Anzug tippt auf seinem Laptop, und ein kleines Mädchen trinkt noch schnell den letzten Schluck Wasser aus seiner Flasche, bevor es durch die Sicherheitskontrolle geht. Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Während viele auf der Rückreise sind, nutzen andere Urlauber die verbleibenden Tage für einen kurzen Ausflug.

Nach Angaben des Flughafens nutzten mehr als zwei Millionen Fluggäste den Flughafen Köln/Bonn in den sechs Wochen der Sommerferien - das waren etwa drei Prozent weniger als im Vorjahr. Am letzten Ferienwochenende starteten oder landeten rund 135.000 Passagiere.

Trotz des hohen Aufkommens in der Hauptreisezeit hielten sich die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen am Flughafen Köln/Bonn in Grenzen. Laut dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Johan Vanneste, warteten 99 Prozent der Passagiere im Schnitt weniger als zehn Minuten, bis die Kontrollen abschlossen waren. An einer "Family Lane" an Terminal 1 kommen Familien mit Kinderwagen schnell durch die Kontrolle.

Der Klimawandel drückt auf das Gewissen

Flüge in die beliebtesten Reiseländer Türkei, Spanien und Italien werden in Reiseportalen als besonders günstig beworben. Ein Flug nach Palma de Mallorca kostet laut der Homepage der Fluggesellschaft Eurowings nur 30 Euro. Nach London geht es zur Hauptsaison für unter 28 Euro. Viele Fluggäste freuen sich über die niedrigen Preise, andere bekommen Gewissensbisse wegen der schlechten Ökobilanz. In Zeiten, in denen der Klimawandel häufig thematisiert wird, wünschen sich deshalb viele Urlauber alternative Möglichkeiten für ihre Reise.

Umfrage: Das denken Reisende über Flugalternativen Foto: Emma Dietl Caleb Laing (22) aus Neuseeland Nach Reisen durch die Niederlande geht es für ihn wieder zurück nach Neuseeland. In seiner Heimat gibt es nur wenige Zugverbindungen. Da er oft auf das Fliegen angewiesen sei, kümmere er sich auf andere Weise um die Umwelt, indem er sich mit Freunden ein Auto teile und seine Zigarettenstummel entsorge. "Die Verantwortung bleibt, auch wenn man sie ignoriert."

Foto: Emma Dietl Michael Delesky (18, l.) und Ronnen Moschek (37, r.) Jährlich fliegen die beiden Freunde nach Mallorca. "Fliegen spart nicht immer Zeit, ist aber entspannter. Es kommt auch darauf an, was die günstigste Möglichkeit ist. Die Bahn ist oft zu teuer", erzählt Moschek. Sein Freund Delesky war vor Kurzem in Australien. "Bis dahin wird es mit der Bahn schwer", erzählt er lachend.

Foto: Emma Dietl Alex Macauley aus Liverpool und Niklas Vejbøl aus Dänemark Aufgrund ihres Berufs verreisen sie viel: Die Betreiber des Gaming-Youtube-Kanals "Built By Us" sind Besucher auf der Gamescom. "Fliegen ist effizienter, einfacher und günstiger", meint Vejbøl. Er hätte mit dem Zug von Dänemark aus 24 Stunden gebraucht und 200 Euro bezahlt.

Foto: Emma Dietl Stella Saric und Anna Dohmen (beide 20) "Man trägt ja die Verantwortung für die Umwelt", so Saric. Ihre Freundin Dohmen stimmt zu: "Es kommt darauf an, wie lange man bleibt. Nur für ein paar Tage lohnt sich eine lange Anfahrt mit dem Reisebus kaum. Ich bin bestimmt drei Jahrte nicht geflogen, deswegen ist der Flug für mich gerechtfertigt."

Luca F. (19) Für ihn ist der Zug keine Alternative. Verspätungen, hohe Preise und häufige Verspätungen halten ihn davon ab, und auch mit dem Auto dauerten viele Reisen zu lange. Luca war für ein Bewerbungsgespräch als Pilot bei der Fluggesellschaft Lufthansa auf dem Weg nach Hamburg. "Ohne die hohe Nachfage am Fliegen hätte ich dann keinen Job", erklärt er.

Sylvia Rohbick (59) und Wilfried Rohbick (64) "Wir würden ja mit der Bahn fahren, wenn diese ein besseres Angebot hätte. Man hat aber mit teuren Tickets und Verspätungen zu kämpfen", erzählt Sylvia Rohbick aus Berlin. Gemeinsam mit Ehemann Wilfried hatte sie eine Schiffsreise an der Mosel unternommen und ihre Kinder in Köln besucht.

Marc S. "Nicht der Einzelne macht den Unterschied, das Flugzeug hebt ja auch ohne mich ab." Er sieht die Situation weniger kritisch. "Es ist schwer einzuschätzen, welcher Weg umweltgerechter ist." Er war dieses Jahr bereits auf Mallorca und Fuerteventura. "Bahnfahren mag ich nicht".

Auch Stella Saric und Anna Dohmen (beide 20) wünschen sich Verbesserungen im Bahnverkehr, um auf das Flugzeug verzichten zu können. Die beiden Freundinnen wollen in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, Freunde besuchen, die sie dort vor zwei Jahren während freiwiliger sozialer Arbeit kennengelernt haben. Auch sie wollen das Fliegen weitestgehend vermeiden und nutzen Alternativen wie die Carsharing-App "BlaBlaCar" oder Flixbus.

