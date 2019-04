In luftiger Höhe: Daniel Müller ist Fluglotse am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn. Der General-Anzeiger porträtiert in seiner Serie Beruf(ungen) Menschen aus Bonn und der Region. Diesmal begleiten wir Daniel Müller, er ist Fluglotse am Flughafen Köln/Bonn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.04.2019

Daniel Müller ist 25 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Mannheim. Da Fluglotsen aber da eingesetzt werden, wo Bedarf ist, verschlug es ihn nicht zum nahegelegenen Flughafen Frankfurt, sondern zum Konrad-Adenauer-Flughafen Köln/Bonn.

Mittlerweile lebt Müller mit seiner Lebensgefährtin in der Domstadt und genießt aus seinem „Büro“ in rund 50 Metern Höhe die Aussicht auf den Dom und den Bonner Posttower. Wir haben ihn einen Tag lang begleitet.

Eins wurde bei diesem Dreh übrigens so deutlich, wie noch bei keinem anderen in unserer Reihe Beruf(ungen). Nachwuchs wird bei den Fluglotsen händeringend gesucht!

In einer Video-Serie stellt der GA in loser Folge Beruf(ungen) in Bonn und der Region vor.