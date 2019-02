Skelett wird untersucht

Von qm, 06.02.2019

In den Werkstätten des LVR-Landesmuseums in Bonn werden jetzt Fachleute aus unterschiedlichen Fakultäten dem Fundstück mit einer umfassenden anthropologischen Untersuchung noch eine Fülle von postumen Geheimissen entlocken. Restauratoren, Vor- und Frühgeschichtler, Bodendenkmalpfleger und Archäologen untersuchen biologische Merkmale wie die Knochenlänge oder den Zahnstand. Diese Erkenntnisse lassen für die Bonner Forscher Rückschlüsse auf das Alter, die Größe, das Geschlecht, den Gesundheitszustand und manchmal auch auf die Tätigkeiten und Essgewohnheiten einer verstorbenen Person zu. Im Jahr 2020 sollen die Ergebnisse dieser Forschung in einer Ausstellung im LVR-Landesmuseum an der Colmantstraße präsentiert werden.