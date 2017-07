LKW kracht in Wohnmobil

Rheinbach. Auf der A61 bei Rheinbach in Richtung Altenahr ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein LKW krachte in ein Wohnmobil, es gibt mehrere Verletzte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2017

Auf Höhe der Autobahnauffahrt in Rheinbach in Richtung Altenahr ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei hatte zunächst ein Wohnmobil einen Unfall. In der Folge sei ein LKW in das Wohnmobil gefahren.

Ersten Angaben zufolge geht die Polizei von mindestens sieben Verletzten aus. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die A61 ist zwischen Miel und Rheinbach in Richtung Koblenz komplett gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt.

Die aktuelle Verkehrslage