Unfall in Köln

KÖLN. Eine 73 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstagabend in Köln-Weidenpesch eine 78-Jährige angefahren. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.10.2018

Mit schweren Verletzungen kam eine 78-jährige Seniorin am Dienstagabend in ein Kölner Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, war sie zuvor von einer 73-Jährigen angefahren worden. Demnach wollte die 78-Jährige gegen 18.45 Uhr die Schmiedegasse in Köln-Weidenpesch überqueren, als die Autofahrerin sie beim Verlassen des Kreisverkehrs mit dem rechten Außenspiegel erfasste. Während die Erfasste stürzte - bei ihr besteht der Verdacht eines Oberschenkelhalsbruchs -, fuhr die andere Frau einfach weiter.

Zeugen verständigten die Polizei und gaben den entscheidenden Hinweis auf das Fahrzeug der Unfallflüchtigen. Diese sagte später aus, dass sie zwar ein Geräusch wahrgenommen habe, von dem Zusammenstoß aber nichts bemerkt hätte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.