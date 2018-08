Am Dienstagmorgen

Köln. In der Nacht zu Dienstag musste die Feuerwehr Köln eine Seniorin aus dem Rhein retten. Es war der fünfte Einsatz innerhalb von zehn Stunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2018

In der Nacht zu Dienstag meldete die Polizei gegen 0.30 Uhr, dass eine Frau in der Nähe des linksrheinischen Ufers von der Hohenzollernbrücke in den Rhein gesprungen sei. Auch Passanten bestätigten durch mehrere Anrufen das Geschehen und gaben an, die Frau um Hilfe rufend im Wasser zu sehen. Sie trieb auf das linksrheinische Ufer zu, einige hundert Meter stromabwärts der Hohenzollernbrücke.

Laut der Feuerwehr Köln sicherten Kräfte der Feuerwache Innenstadt die 75-jährige Frau von der untersten Stufe einer Treppe, indem sie eine Leiter ins Wasser stellten. Ein Mitglied der Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Köln brachte sie zum bereitstehenden Rettungsboot der Feuerwache Deutz. Nach eigenen Angaben war die Seniorin ansprechbar und klagte über Rückenschmerzen.

Sie wurde vom Rettungsdienst noch an der Bootstation in Deutz versorgt und anschließend aufgrund der Rückenschmerzen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz war nach Angaben der Feuerwehr innerhalb von zehn Stunden die fünfte Alarmierung für die Wasserrettungskräfte mit dem Hinweis auf eine Person im Rhein. In zwei Fällen handelte es sich laut Feuerwehr um verbotenes Schwimmen, zwei Alarmierungen betrafen eine Person, die gegen 15.45 Uhr in Mülheim ins Wasser ging und seitdem verschwunden ist.