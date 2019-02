Mordkommission ermittelt

Köln. Ein 79 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen tot in seiner Wohnung in Köln-Deutz gefunden worden. Seine Wohnung wurde zuvor durchsucht, eine Mordkommission der Kölner Polizei ermittelt wegen Raubmordes.

Von Sebastian Fink, 03.02.2019

Eine Mordkommission der Kölner Polizei hat Ermittlungen nach einem möglichen Raubmord aufgenommen. In seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Deutz fanden am frühen Sonntagmorgen Nachbarn die Leiche eines 79-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Wohnung des Mannes vor seinem Auffinden durchsucht. Eine Obduktion der Leiche ergab, dass der Rentner gewaltsam ums Leben kam.

In der Nacht zu Sonntag gegen 4 Uhr bemerkten Nachbarn in dem Wohnhaus an der Neuhöffer Straße, dass die Wohnungstür des nach Angaben der Polizei vermögenden Seniors offen stand. Sie betraten die Wohnung und fanden die Leiche des 79-Jährigen. Daraufhin alarmierten sie die Polizei.

Im Zuge der Suche nach möglichen Zeugen teilten die Ermittler mit, dass sich der 79-Jährige möglicherweise im homosexuellen Milieu aufgehalten habe. Da gezielt Zeugen gesucht werden, die mit dem Rentner in Kontakt standen, veröffentlichten die Beamten am Sonntag auch den vollen Namen des Opfers: Valentin Lennartz. Weitere Angaben zur Tat wollte die Kölner Polizei nicht vor Montagmittag machen.

Die Polizei fragt: Wer hat mit Valentin Lennartz in den vergangenen Tagen - aber insbesondere am Samstagabend - Kontakt gehabt? Wer kann Informationen dazu geben, mit wem der 79-Jährige in Kontakt stand oder hat den Getöteten in Begleitung gesehen? Auch werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Neuhöffer Straße in Köln-Deutz gemacht haben.

Hinweise nimmt die Kölner Polizei unter 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.