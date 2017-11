Rettung in zehn Meter Höhe

13.11.2017 Düsseldorf. Die Feuerwehr hat einen Sechsjährigen nach einer Kletterpartie aus einem hohen Baum gerettet. Der Junge saß in zehn Metern Höhe fest, die Rettung dauerte fast eine Stunde.

Missliches Ende einer Kletterpartie: Feuerwehrleute haben in Erkrath einen kleinen Junge aus einem Baum gerettet. Der Sechsjährige saß in rund zehn Metern Höhe fest, wie die Feuerwehr in der nordrhein-westfälischen Stadt am Sonntagabend mitteilte. Erst nach fast eineinhalb Stunden konnten Höhenretter ihn abseilen. Er blieb aber unverletzt.

Den Angaben der Retter zufolge bemerkten Spaziergänger den Knirps in seiner prekären Lage und verständigten die Feuerwehr. Einsatzkräfte aus Erkrathbegannen damit, Äste der großen Tanne mit einer Motorsäge zu entfernen. Ein Retter stieg auf einer Leiter zu dem Jungen hinauf, um ihn zu sichern und zu betreuen.

Parallel wurden speziell ausgebildete Höhenretter der Feuerwehr Düsseldorf alarmiert. Diese übernahmen die weitere Rettung und seilten das Kind schließlich in einem Rettungsgurt "schonend" zu Boden. Nach einer medizinischen Untersuchungen wurde der Junge unverletzt seinen Eltern übergeben. Insgesamt waren 42 Rettungskräfte im Einsatz. (AFP)