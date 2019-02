Mini-Picasso stellt in Hamburg aus

Der sechsjährige Mikail Akar und seine Galeristin Nisvican Roloff-Ok stehen in der Galerie "Nissis Kunstkantine" in der Hafencity vor den Bildern des Jungen.

14.02.2019 Köln. Seine Kunst erinnert an Picasso oder Pollock. Ein Sechsjähriger aus Köln findet zurzeit in der Kunstszene große Beachtung. Mit dem Malen fing er mit vier Jahren an.

Er ist der absolute Newcomer der Kunstszene: Mikail Akar. Er ist sechs Jahre alt und malt wie ein ganz Großer. Seine Kunst erinnert an Picasso oder Pollock. Doch für Lego kann er sich trotzdem noch begeistern.

Von seinen Eltern bekam Mikail im Alter von vier Jahren eine Leinwand und Fingerfarben geschenkt: Seitdem begeistert sich der kleine Junge aus Köln für die Malerei und probiert ständig neue Techniken aus - mal mit dem Pinsel, mal mit dem Spachtel.

Nach Ausstellungen in Köln und Düsseldorf sind seine farbenfrohen Kunstwerke 28. Februar 2019 in Hamburg zu sehen.

(dpa)