Polizei sucht Zeugen

Ein Mann wurde bei einer Messerattacke in Köln schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Köln-Mülheim. Offenbar ohne jeden Grund hat ein Unbekannter am Samstagnachmittag in Köln-Mülheim mit einem Messer auf 28-jährigen Mann eingestochen und ihn schwer verletzt. Der Täter flüchtete vom Tatort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Von Sebastian Meltz, 12.11.2017

Wie die Polizei mitteilte, war das 28-jährige Opfer gegen 15.40 Uhr in Begleitung seiner beiden älteren Brüder sowie vier weiteren Bekannten (zwischen 34 und 44 Jahre alt) zu Fuß auf dem Weg in Richtung Wiener Platz, als eine den Männern unbekannte Person von hinten kommend auf den 28-Jährigen zulief und diesem unvermittelt ein Messer heftig in den Oberschenkel rammte.

Die Brüder des Opfers sollen noch versucht haben, den Täter festzuhalten. Mit vorgehaltenem Messer habe der Angreifer aber die Flucht in Richtung Stadtgarten ergreifen können. Aufgrund des hohen Blutverlustes habe das Opfer immer wieder das Bewusstsein verloren. Der Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Er schwebe inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

So beschreibt die Polizei den Täter: Etwa 30 Jahre, "arabisches Aussehen", schwarze Haare und etwa 1,80 Meter groß.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw zu richten.