17-Jährige gestürzt

Köln. Ein 17-jähriges Mädchen ist bei einem Sturz auf dem Rheinboulevard in Köln schwer verletzt worden. Auf dem Weg zur Toilette stürzte die Jugendliche vier Meter in die Tiefe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2017

Weil sie auf Toilette musste, ist eine 17-Jährige in der Nacht zu Sonntag gegen vier Uhr über eine Absperrung am Rheinboulevard in Köln geklettert und dabei gestürzt. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, stürzte die Jugendliche aus Hildesheim vier Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Kölner Feuerwehr schwebt sie in Lebensgefahr.