Köln. Am Donnerstagnachmittag wurde bei einer Fahrscheinkontrolle am Kölner Hauptbahnhof ein per Haftbefehl gesuchter Mann von der Polizei festgenommen. Er wurde wegen wegen mehrerer Delikte gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.08.2017

Ein 24-jähriger Schwarzfahrer wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr von der Bundespolizei festgenommen. Laut Angaben der Polizei war der Algerier in einer Bahn der Linie S6 auf dem Weg von Düsseldorf nach Köln, als er bei einer Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket vorzeigen konnte. Die Deutsche Bahn rief die Bundespolizei zur Hilfe. Auf der Dienststelle wurden die Personalien des Mannes kontrolliert . Dabei wurde festgestellt, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Bremerhaven per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen den in Wuppertal lebenden Algerier lag eine Geldstrafe in Höhe von 590 Euro wegen Betruges vor. Außerdem wurde er wegen einer Strafvollstreckung und der Abschiebung gesucht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann, wegen Erschleichen von Leistungen, ein und übergaben ihn an die Kölner Polizei.