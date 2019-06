Köln ohne ö

13.06.2019 Köln. Am Donnerstag hat sich an der Kölner Festhallte Gürzenich der Buchstabe "ö" des Schriftzugs gelöst. Ein Tourist wurde von dem Buchstabenstück getroffen.

An der Kölner Festhalle Gürzenich hat sich am Donnerstag ein Großteil des Buchstabens „ö“ gelöst. Das rund zwei Kilogramm schwere Stück aus dem Schriftzug „Gürzenich Köln“ sei mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und habe einen belgischen Touristen am Nacken getroffen, sagte ein Polizeisprecher. Nur die Umlautpunkte des „ö“ blieben hängen. Der 24-Jährige sei nach dem Unfall am Nachmittag mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus untersucht worden.

Die Feuerwehr war mit einem Leiterwagen im Einsatz, um den Halt der restlichen Buchstaben an dem gläsernen Anbau des Gürzenich in der Innenstadt zu überprüfen. Sicherheitshalber montierten die Einsatzkräfte dabei auch das „r“ aus dem Schriftzug ab - es sei ebenfalls locker gewesen, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten die „Kölnische Rundschau“ und die „Bild“-Zeitung über den Vorfall berichtet. (dpa)