Vandalismusschäden an der Bahnstrecke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz haben am Dienstag für Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Laut Medienberichten wurden Schrauben an den Schienen auf der Hohenzollernbrücke gelockert.

Züge der Linie RB 38 von Horrem nach Messe/Deutz fielen aus, wie die Bahn mitteilte. Andere Züge mussten umgeleitet werden. Wie lange die Störung bestehen sollte, war zunächst offen. Die Bundespolizei war zunächst nicht zu erreichen. (dpa)