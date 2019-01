Ausfälle am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn. Der Schneefall und glatte Straßen sorgten am Mittwochmorgen für Chaos in Bonn und der Region: Auf den Straßen staute sich der Verkehr, am Flughafen Köln/Bonn mussten Flüge annulliert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.01.2019

Eisregen, schlechte Sicht, Schnee- und Graupelschauer sorgten am Mittwochmorgen für Verkehrschaos im Rheinland. Der Wintereinbruch kam für viele völlig überraschend und hat für zahlreiche Probleme und Behinderungen in Bonn und der Region gesorgt, so auch am Flughafen Köln/Bonn.

Angekündigt in der Nacht zu Mittwoch waren Graupelschauer. "Auf diesen wären wir auch bestens vorbereitet gewesen", so eine Sprecherin des Flughafens Köln/Bonn. Am frühen Mittwochmorgen kam zu den Graupelschauern allerdings noch Gewitter mit Eisschauern und Schnee dazu. "Das hat uns unvorbereitet getroffen", so die Sprecherin des Flughafens. Die erforderlichen Streufahrzeuge waren daher zunächst nicht vor Ort.

Aufgrund der Wetterlage ist die Start- und Landebahn des Flughafens vereist, Flüge nach Berlin und Hamburg mussten bereits annulliert werden. Die Start- und Landebahn muss nun vollständig geräumt und gesprüht werden. Das führt zu erheblichen Verzögerungen im Flugverkehr. Gegen 9 Uhr konnte die Start- und Landebahn wieder freigegeben werden.

ÖPNV steht still

Auch der Busverkehr war am Morgen erheblich beeinträchtigt. Aufgrund der plötzlichen Schneeglätte konnten die Buslinien 610, 611 und 630 ab Heiderhof und Katzenloch nicht mehr weiterfahren. Die Busse in Ippendorf standen von 8.16 Uhr bis 9.05 Uhr still, die Linien 610 und 611 konnten im Zeitraum von 7.45 Uhr bis 8.30 Uhr nur bis zur Stadthalle fahren. Die Stadtwerke informierten die Streudienste, alle Strecken sind seit kurz nach 9 Uhr wieder befahrbar. Es kommt infolgedessen zu Verspätungen, auch auf allen Innenstadt-Linien.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Verkehrsbehinderungen und Auffahrunfälle in Bonn und der Region

In ganz NRW staute sich am Morgen außerdem der Straßenverkehr zwischenzeitlich auf bis zu 300 Kilometern Länge. Gerade in Bonn mit den Schlagadern A565, Kennedybrücke, A562, A555, A59 und A61 muss mit erheblichen Verzögerungen gerechnet werden.

Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte, haben sich – vermutlich witterungsbedingt – „kleinere“ Auffahrunfälle auf der A565 und A59 ereignet. Auch die Bonner Polizei hat auf GA-Anfrage am Morgen mehrere witterungsbedingte Unfälle bestätigt, bei denen Personen teilweise leicht verletzt wurden. Durch den einsetzenden Schneeregen und teils glatte Straßen kam es im Zeitraum von 6 bis 10 Uhr zu insgesamt zehn Einsätzen. In der Mehrzahl habe es sich dabei ebenfalls um Auffahrunfälle gehandelt.

Sommerreifen – die Polizei warnt

Ein 48-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt, als eine 31-Jährige auf den Pkw des Mannes auffuhr. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr auf der Siegburger Straße in Beuel. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit Sommerreifen unterwegs. Auch ihr Tüv war abgelaufen. Die Frau durfte die Fahrt deshalb nicht fortsetzen.

„Dieses Beispiel zeigt wie wichtig Winterreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen sind“, so die Polizei. Die Verkehrssicherheit werde um ein Vielfaches erhöht. Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs ist, müsse mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen – im Falle eines Unfalles sogar mit 120 Euro.

