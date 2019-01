Ausfälle am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn. Der Schneefall am Mittwochmorgen sorgt für Chaos in Bonn und der Region: Auf den Straßen staut sich der Verkehr, am Flughafen Köln/Bonn mussten Flüge annuliert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.01.2019

Angekündigt in der Nacht zu Mittwoch waren Graupelschauer. "Auf diesen wären wir auch bestens vorbereitet gewesen", so eine Sprecherin des Flughafens Köln/Bonn. Am frühen Mittwochmorgen kam zu den Graupelschauern allerdings noch Gewitter mit Eisschauern und Schnee dazu. "Das hat uns unvorbereitet getroffen", so die Sprecherin des Flughafens. Die erforderlichen Streufahrzeuge waren daher zunächst nicht vor Ort.

Aufgrund der Wetterlage ist die Start- und Landebahn des Flughafens vereist, Flüge nach Berlin und Hamburg mussten bereits annulliert werden. Die Start- und Landebahn muss nun vollständig geräumt und gesprüht werden. Das führt zu erheblichen Verzögerungen im Flugverkehr. Bislang ist nicht absehbar, wie lange die Räumungsarbeiten voraussichtlich andauern werden.