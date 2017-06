Polizei Köln sucht Zeugen

Leverkusen-Küppersteg. Am frühen Freitagmorgen sind in Leverkusen-Küppersteg mehrere Schüsse auf ein Haus abgegeben worden. Die Hintergründe der Tat, bei der niemand verletzt wurde, sind derzeit noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.06.2017

Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht aktuell den Tatort mit Spezialisten der Spurensicherung. Für die Suche nach Patronenhülsen werden Sprengstoffspürhunde eingesetzt.

Nach ersten Erkenntnissen sind gegen 5.30 Uhr mehrere Projektile in der Hauswand und in dem Fenster auf der ersten Etage des Einfamilienhauses in der Marienwerderstraße ein.geschlagen. Zeugen sahen nach den Schüssen ein dunkles Auto vom Tatort wegfahren. Dabei könnte es sich um einen 3er BMW handeln. Wie viele Personen im Auto saßen ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat heute Morgen oder bereits in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Marienwerderstraße gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen können? Von Interesse ist insbesondere der dunkle 3er BMW. Wer kann Angaben zu möglichen Hintergründen der Schussabgabe machen?



Hinweise bitte an die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.