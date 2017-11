Köln. Am Montagnachmittag gegen 16.45 ist auf Höhe der Luxemburger Straße ein Bauteil einer Straßenbahn der Linie 18 in Brand aufgegangen. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2017

Mit 24 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen sind Kölner Feuerwehr und Rettungsdienst am Montagnachmittag zu einem Brand ausgerückt. An der Ecke Luxemburger Straße und Neuenhöfer Allee ist eine Straßenbahn der Linie 18 in Brand geraten. Dabei handelte es sich um eine Bahn der Stadtwerke Bonn.

Laut Angabe der Feuerwehr war der Auslöser ein überhitztes Kunststoffbauteil. Trotz erheblicher Rauchentwicklung konnten alle Fahrgäste die Straßenbahn unverletzt verlassen.

Obwohl der Brand schnell gelöscht werden konnte, kam es zu Verkehrsbehinderungen, da die Luxemburger Straße stadtauswärts für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt wurde. Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet.