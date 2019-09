03.09.2019

Nach Peter Baus hatten Rheinbach und die umliegenden Ortschaften rund 700 Kriegstote zu betrauern. Nicht alle sind auf der Kriegsgräberstätte beerdigt. Einige wurden von ihren Angehörigen in der Familiengruft begraben, rund 350 Soldaten sind dort bestattet, wo sie europaweit im Einsatz waren. In der Zeit bevor die Gedenkstätte im Juni 1948 eingeweiht worden ist, waren viele Kriegstote vorübergehend über das Rheinbacher Stadtgebiet verstreut beigesetzt. So wurden die beiden Deserteure Heinrich Bastians und Hugo Heck, nachdem sie im Steinbruch hinter dem Waldhotel erschossen worden waren, im Wald verscharrt. Wie viele andere Opfer, die kurzfristig auf dem Lazarettfriedhof und auf dem Friedhof Sankt Martin beerdigt waren, wurden sie umgebettet und fanden ihre letzte Ruhe auf der Anlage an der Villeneuver Straße.