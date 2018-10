Kommentar zur Geiselnahme in Köln

Spurensuche: Mitarbeiter der Polizei arbeiten in der Apotheke im Hauptbahnhof.

KÖLN. Mit der Geiselnahme im Hauptbahnhof hat Köln einen schlimmen Tag erlebt. Dass er nicht in einer Katastrophe endete, ist dem entschlossenen Eingreifen der Polizei zu verdanken, sagt GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Großstädte sind verwundbar, wer dort lebt, weiß um die Risiken großer Menschenmengen. Straftäter wissen um ihre Möglichkeiten, sich zu bereichern oder einfach nur Schaden anzurichten. Ihre Motive mögen unterschiedlich sein, das Ergebnis ist für die betroffenen Menschen furchtbar.

Köln hat am Montag einen schlimmen Tag erlebt. Zwei Menschen sind schwer verletzt. Viele werden noch lange an dem Überfall auf das Schnellrestaurant und die Apotheke am Bahnhof zu tragen haben. Die vielen Tausend Reisenden, die viel zu spät an ihr Ziel kamen, sind dabei fast zu vernachlässigen. Dass die Attacke nicht schlimmere Folgen hatte, ist dem entschlossenen Eingreifen der Polizei zu danken. Sie hat nach vielen vergleichbaren Vorfällen inzwischen solche Situationen im Griff.

Unnötige Panikausbreitung konnte vermieden werden

Das ist ein wichtiges Signal. Es schreckt potenzielle Täter ab und es gibt Sicherheit für alle Menschen, die mit dem Risiko der Stadt leben müssen. Positiv ist auch die Lenkung der Informationsströme durch die Polizei zu vermerken. Unnötige Panik wurde vermieden. Die Polizei verbreitete gesicherte Informationen und keine Spekulationen. Das beruhigt eine notorisch erregbare Öffentlichkeit. Ruhe bewahren ist wichtig, um Schlimmeres zu verhindern. Die Verunsicherung der Menschen lässt sich begrenzen. Das mildert die Folgen eines solchen Vorfalls.

Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof Foto: Marius Becker Spurensicherung der Polizei in der Apotheke im Hauptbahnhof, in der sich zuvor eine Geiselnahme ereignet hatte. Vorn an der Scheibe sind Einschusslöcher der Polizei zu sehen.

Foto: Marius Becker Die Spurensicherung der Polizei am Tatort, einer Apotheke im Hauptbahnhof.

Foto: Oliver Berg Polizeibeamte gehen im Kölner Hauptbahnhof in Position.

Foto: Marius Becker Ein Polizist eines Spezialeinsatzkommandos steht vor dem Kölner Hauptbahnhof. Die Geiselnahme ist beendet.

Foto: Marius Becker Polizei und Feuerwehr vor dem Kölner Hauptbahnhof.

Foto: Oliver Berg Menschen stehen im Kölner Hauptbahnhof. Der Zugverkehr war komplett eingestellt.

Foto: Oliver Berg Polizeibeamte in Position vor dem Kölner Hauptbahnhof.

Foto: Oliver Berg Polizeibeamte besprechen sich im Kölner Hauptbahnhof.

Foto: Oliver Berg Menschen warten auf die Aufhebung der Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs.

Foto: Oliver Berg Einsatz am Hauptbahnhof in Köln am Dienstag.

Foto: dpa Polizeibeamte verlassen den Kölner Hauptbahnhof. Die Polizei hat die Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof beendet.

Foto: Alf Kaufmann Zugriff auf dem Breslauer Platz: Spezialeinsatzkräfte haben den Geiselnehmer überwältigt, der Mann ist schwer verletzt.

Foto: Alf Kaufmann Am Tag nach der Geiselnahme sind Bereiche am Kölner Hauptbahnhof weiter gesperrt.

Foto: dpa Polizeibeamte sind vor dem Kölner Hauptbahnhof in Position gegangen. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben.

Foto: dpa Ein Polizist eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) steht vor dem Hauptbahnhof. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben.

Foto: dpa Ein Polizeibeamter steht in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben.

Foto: dpa Polizeibeamte sind vor dem Kölner Hauptbahnhof in Position gegangen. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben.

Foto: dpa Ein Polizist eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) bereitet sich mit seinem Diensthund sich vor Hauptbahnhof auf den Einsatz vor. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben.

Foto: dpa Polizeibeamte sind vor dem Kölner Hauptbahnhof in Position gegangen. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben. Einsatzkräfte sind mit starken Kräften am Tatort.

Foto: dpa Reisende stehen im Kölner Hauptbahnhof. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben.

Foto: dpa Polizeibeamte treffen vor dem Kölner Hauptbahnhof ein. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben.

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: privat Am Kölner Hauptbahnhof läuft ein Großeinsatz.

Foto: dpa

Foto: privat Der Kölner Hauptbahnhof wird evakuiert.

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Über die Beweggründe des Täters lässt sich derzeit nur spekulieren. Wir wissen nur wenig über ihn. Daher ist jetzt die Justiz an der Reihe. Sie muss Hintergründe aufklären. Für jede politische Schlussfolgerung ist es zu früh.