Schiffsunglück bei Köln

Köln. Auf dem Rhein in Köln ist am Dienstagvormittag ein Ruderboot mit einem Tankschiff kollidiert und anschließend gekentert. Die Rettung der Personen aus dem Rhein gestaltete sich schwierig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.01.2018

Ein Ruderboot ist am Dienstagvormittag auf dem Rhein in Höhe der Mülheimer Brücke in Köln mit einem Tankschiff kollidiert. Das Ruderboot mit insgesamt drei Personen an Bord war gekentert. Das teilte die Kölner Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr rückte sowohl mit Fahrzeugen auf Land, mit Booten auf dem Wasser und mit einem Rettungshubschrauber zur Unglückstelle aus. Mit Hilfe eines Rettungsbootes konnten die zum Teil stark unterkühlten Personen aus dem Rhein gerettet werden, wo sie erstversorgt wurden. Aufgrund des immer noch hohen Rheinpegels war es nach Feuerwehrangaben schwierig, die Personen an Land zu bringen. Ein Anleger, welcher üblicherweise als Übergabepunkt in diesem Bereich genutzt wird, war aufgrund des Wasserstandes nicht passierbar.

Mitglieder eines Vereinsheims boten ihre Hilfe an und öffneten ihr Vereinsheim, wo die Verletzten an die Einsatzkräfte auf dem Land übergeben wurden. Die drei Personen, von denen eine schwer und zwei leicht verletzt wurden, wurden anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Nach Angaben der Wasserschutzpolizeidirektion in Duisburg dauern die Ermittlungen an. Im Zuge dessen werde auch geprüft, ob das Boot durch eine Kollision kenterte oder ob der Wellengang dafür verantwortlich war.