Kollision mit Linienbus

KÖLN. Tödlich verunglückt ist am Dienstagvormittag ein Rollerfahrer in Köln-Raderthal. Der Mann war auf einen Linienbus aufgefahren und in der Folge in den Gegenverkehr geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.07.2019

Ein Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Köln-Raderthal tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war er nach ersten Ermittlungen in der Straße "Im Wasserwerkswäldchen" gegen 11.30 Uhr an einer Haltestelle auf einen stehenden Linienbus aufgefahren. Der Mann stürzte daraufhin in den Gegenverkehr und wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.