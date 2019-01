Vorfall in Koblenz

Koblenz. Unbekannte auf einem Motorroller haben am Montag in Koblenz im Vorbeifahren einen Rucksack gestohlen. Ein Mann hatte diesen auf einer Fensterbank abgestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.01.2019

Am Montag wurde der Polizei gegen 17 Uhr der Diebstahl eines Rucksacks im Bereich Gartenstraße/Brenderweg in Koblenz gemeldet. Während eines kurzen Gespräches hatte ein Mann nach Angaben der Polizei seinen Rucksack, in dem sich einige Kleidungsstücke befanden, auf der Fensterbank eines benachbarten Hauses abgestellt.

Plötzlich näherte sich ein mit zwei Personen besetzter Motorroller, dessen Fahrer unvermittelt der Rucksack ergriff und dann in Richtung Neuendorfer Straße flüchtete. Genaue Angaben zum Roller und dessen Fahrer konnte der Rucksack-Besitzer nicht machen. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet um Hinweise unter 0261/1032911.