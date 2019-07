Konzerte im RheinEnergie-Stadion

Köln. Vor ihren beiden Auftritten im RheinEnergie-Stadion am Freitag und Samstag hat sich die Sängerin Pink die Zeit genommen, mit ihrem kleinen Sohn einen Ausflug zum Kölner Dom zu unternehmen. Ein Foto postete die 39-Jährige auf Instagram.

Von Sebastian Meltz, 05.07.2019

Am 4. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, hat die Sängerin Pink ein Foto von sich und ihrem Sohn Jameson Moon bei einem Ausflug zum Kölner Dom im sozialen Netzwerk Instagram gepostet. "Mögen wir alle Unabhängigkeit finden, wo auch immer wir auch sein mögen", schreibt der 39-jährige Weltstar dazu.

Wie es scheint, blieb der Ausflug auf den Roncalli-Platz nahezu unbemerkt. "Pink in Köln und keiner bekommt es mit", kommentiert ein User das Bild. Pink tritt am Freitag und Samstag im RheinEnergie-Stadion auf.

Ohnehin wird es am Wochenende voll in der Kölner Innenstadt. Zur ESL One Cologne werden 15.000 Besucher erwartet und am Sonntag findet der Kölner Christopher Street Day statt. Dazu werden Hunderttausende in den Straßen der Domstadt erwartet.